Для стройной фигуры: Бородина в оливковом платье-майке покрасовалась перед камерой

Ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина улетела в отпуск на один из популярных турецких курортов — в Бодрум. Здесь вместе с друзьями на побережье Эгейского моря красавица арендовала виллу и наслаждается долгожданным пляжным отдыхом. Пока в экскурсионные поездки девушка не спешит, так как жалуется на усталость и недосып.

Каждый день Бородина хвастается своим досугом в микроблоге. Подписчики с удовольствием обсуждают интерьер виллы, меню звездной туристки, а также ее наряды. Накануне Ксения покрасовалась перед камерой в оливковом платье-майке, облегающим ее стройную фигуру. Дополнить образ девушка решила модными сабо Dior.

На кадрах заметно, как Бородина уже загорела, хотя ее отпуск длится совсем недолго. Она улетела туда с двумя дочерями. А пока еще официальный муж в это время отправился в Сочи — пара вот-вот вступит в бракоразводный процесс.

Смотрите также