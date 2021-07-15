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Для стройной фигуры: Бородина в оливковом платье-майке покрасовалась перед камерой

Телеведущая отдыхает с детьми и подругой в турецком Бодруме.

Для стройной фигуры: Бородина в оливковом платье-майке покрасовалась перед камерой
Ксения Бородина. Фото: instagram.com/borodylia/

Ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина улетела в отпуск на один из популярных турецких курортов — в Бодрум. Здесь вместе с друзьями на побережье Эгейского моря красавица арендовала виллу и наслаждается долгожданным пляжным отдыхом. Пока в экскурсионные поездки девушка не спешит, так как жалуется на усталость и недосып.

Каждый день Бородина хвастается своим досугом в микроблоге. Подписчики с удовольствием обсуждают интерьер виллы, меню звездной туристки, а также ее наряды. Накануне Ксения покрасовалась перед камерой в оливковом платье-майке, облегающим ее стройную фигуру. Дополнить образ девушка решила модными сабо Dior.

Ксения Бородина
Ксения Бородина. Фото: instagram.com/borodylia/

На кадрах заметно, как Бородина уже загорела, хотя ее отпуск длится совсем недолго. Она улетела туда с двумя дочерями. А пока еще официальный муж в это время отправился в Сочи — пара вот-вот вступит в бракоразводный процесс.

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