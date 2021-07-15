«У меня была депрессия»: сын Юрия Никулина рассказал о своих двух неудачных браках

Сын актера, клоуна и циркового артиста Юрия Никулина Максим в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своих двух неудачных браках.
«Мне повезло только с третьего раза в браке. Эта жизнь и судьба. Отцу вот, например, повезло с первого раза. Это не было все с кондачка в первом союзе. Опыта не было никакого у меня в 18 лет. Мы недолго просуществовали вместе. Три года. Жена была из музыкальной семьи. Мы познакомились через моих знакомых».
Как отметил Максим Никулин, во второй раз он уже женился все обдумав.
«Второй подход к снаряду был серьезнее. На свет появилась моя дочка Маша. Мой первый ребенок. Разрыв и разлад со второй женой был сложнее. Там у меня была депрессия. Слава Богу, что я пить не стал, на иглу не сел. У меня был какой-то комплекс, что брак не для меня. Третья жена этот комплекс победила. Смогла перебороть это все во мне. И вот мы уже 36 лет вместе», — заметил Максим Никулин.
Напомним, что Максим Никулин — директор цирка на Цветном бульваре. Он известный журналист и телеведущий.