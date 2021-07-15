«У меня была депрессия»: сын Юрия Никулина рассказал о своих двух неудачных браках

Сын актера, клоуна и циркового артиста Юрия Никулина Максим в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своих двух неудачных браках.

«Мне повезло только с третьего раза в браке. Эта жизнь и судьба. Отцу вот, например, повезло с первого раза. Это не было все с кондачка в первом союзе. Опыта не было никакого у меня в 18 лет. Мы недолго просуществовали вместе. Три года. Жена была из музыкальной семьи. Мы познакомились через моих знакомых». Максим Никулин

Как отметил Максим Никулин, во второй раз он уже женился все обдумав.

«Второй подход к снаряду был серьезнее. На свет появилась моя дочка Маша. Мой первый ребенок. Разрыв и разлад со второй женой был сложнее. Там у меня была депрессия. Слава Богу, что я пить не стал, на иглу не сел. У меня был какой-то комплекс, что брак не для меня. Третья жена этот комплекс победила. Смогла перебороть это все во мне. И вот мы уже 36 лет вместе», — заметил Максим Никулин.

Напомним, что Максим Никулин — директор цирка на Цветном бульваре. Он известный журналист и телеведущий.

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