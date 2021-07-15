«Опыта не было»: сын Никулина раскрыл детали единственной постельной сцены отца в кино с Гурченко

Сын актера Юрия Никулина Максим в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» раскрыл детали единственной постельной сцены своего отца в кино. Это случилось в картине «20 дней без войны», где партнершей Юрия Никулина стала Людмила Гурченко.

«Опыта не было. Отец никогда героев-любовников не играл. Он был однолюб и ему даже перед мамой было неудобно. Но это было смешно. Гурченко позже рассказывала. Там есть такой кадр в фильме, когда она говорит: «Обними меня. У тебя такие сильные руки». Дубль камеры идет. И тут отец отвечает: «Это что. Видела бы ты мои ноги». И Герман кричит: «Стоп, вашу мать! Что вы делаете?» Максим Никулин

Как отметил Максим Никулин, перед съемками режиссер Алексей Герман собрал его отца и Гурченко в штабном вагоне. Предупредил, что будет постельная сцена.

«И вот Гурченко встает утром, открывает свое купе, а там стоит Никулин в трусах. Он говорит ей: «Герман сказал, что нам надо привыкать к телам друг друга». В итоге постельную сцену все-таки вырезали из фильма. Остался только их поцелуй. Но фильм хуже от этого не стал», — заметил Максим Никулин.

Напомним, что Максим Никулин — директор цирка на Цветном бульваре. Он известный журналист и телеведущий.

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