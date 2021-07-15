«Еще обозвали эту премию национальной»: Соседов назвал «Золотую маску» змеиным гадюшником

«Думаете они по качеству спектаклей смотрят, когда вручают награды? Еще обозвали эту премию национальной. Да национальной может быть только государственная премия, при государственном участии. Или премия, где идет голосование народа. «Золотая маска» — частная премия, это междусобойчик.

Престижа у этой премии ноль. Если вам дали «Золотую маску», значит вы состоите в профессиональной театральной тусовке. Там сидят в жюри прикормленные критики. Такая клоака. Если дали премию — значит ты в змеином гадюшнике».