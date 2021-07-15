«Идеальная»: Вера Брежнева лишила дара речи поклонников, обнажив длинные стройные ножки в лодке

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева давно признана одной из самых красивых женщин России. Хотя артистка родом из Украины, это не мешает ей с успехом строить сольную карьеру за пределами родины и постоянно попадать в лестные топы и рейтинги самых-самых. Сама красотка не перестает радовать фанатов своей красотой и на этот раз снова напомнила о себе.

больше по теме Плывущая по волнам: Вера Брежнева в майке и микрошортиках похвасталась стройными ногами Певица отдыхает в итальянском Портофино вместе с сестрой.

Жена Константина Меладзе поделилась видеокадрами с прогулки на Неве – Брежнева принимала участие в фестивале «Белые ночи», который ежегодно проводится в Санкт-Петербурге. После выступления красотка прокатилась по ночной Неве, позируя на камеру в фиолетовом платье-халате.

Длинные бесконечные ноги с изящными коленками Брежнева едва уместила в лодке. Ракурс певицы очень понравился многим подписчикам, некоторых даже лишив дара речи.

«Шикарна», «Красоточка», «Нет слов», «Идеальная», «Верочка, Вы как всегда великолепны!!!», «Веруня, это что было, что за образ!!!», «До мурашек», — написали некоторые поклонники.

Смотрите также