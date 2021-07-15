Хромченко назвала самым модным: Королева предстала в костюме с сине-голубым цветочным принтом

Певица пополнила гардероб ярким летним комплектом, который вписался не только в ее стиль, но и в сад.

Знаменитая артистка Наташа Королева в свои 48 лет выглядит очень молодо. Звезда любит следить за модой и выбирает наряды, которые стирают возрастные границы и подчеркивают ее стройную фигуру. Поэтому в ее гардеробе много трендов.

Один из них — это цветочный принт, Королева просто без ума как от «мильфлера», так и от огромных цветов, которые стилист Эвелина Хромченко назвала ультрамодными.

У себя в микроблоге Королева похвасталась очередной модной обновкой. Она пополнила гардероб белым брючным костюмом с крупными цветами в качестве принта. Сине-голубой декор певица решила показать в саду, позируя у кустов с гортензиями.

Наташа Королева может себе позволить наряды любой яркости, за что стилисты регулярно делают комплименты ее стилю. Она любит быть в центре внимания не только на сцене, но и в жизни, и даже на рыбалку ходит в стильном прикиде.

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