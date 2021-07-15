Сравняли с землей: вдова Грачевского показала, как выглядит его могила спустя полгода со дня смерти

Известный кинорежиссер Борис Грачевский ушел из жизни на 72-м году жизни.

Из-за осложнений, спровоцированных коронавирусом, недавно умер выдающийся кинодеятель Владимир Меньшов. Он не первая звездная жертва, павшая в период пандемии новой инфекции. Среди погибших также числится Борис Грачевский, который ровно полгода назад ушел из жизни, ему был 71 год.

По сей день вдова Грачевского, Екатерина Белоцерковская, не может найти успокоения и ежедневно оплакивает мужа. В своем микроблоге девушка регулярно делится воспоминаниями об отце своего ребенка, показывает фото- и видеоархивы. Часто она посещает могилу мужа, который похоронен на Троекуровском кладбище.

Накануне Белоцерковская показала, как выглядит могила Грачевского спустя полгода со дня смерти. Ее сейчас сравняли с землей. Оказалось, что на ней ведутся подготовительные работы перед установкой памятника: выравнивается грунт, заливается бетон.

«Рабочие начали строительство твоего домика… — обратилась к мужу вдова. — Милый Боря, еще 6 месяцев, и у тебя будет очень красиво».

Девушка поблагодарила директора театра «Ленком» Марка Варшавера за помощь в установке памятника и призналась, что одна бы не справилась.

Напомним, Грачевский и Белоцерковская поженились в 2016 году, несмотря на 35-летнюю разницу в возрасте. Девушка подарила кинодеятелю сына Филиппа, которому весной исполнился годик.

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