Всегда на стиле: чтобы выйти в сад, Рудковская нарядилась в остромодные брюки сезона

Продюсер и светская львица Яна Рудковская недавно вернулась из Парижа, где была участницей Недели высокой моды. Девушка посетила множество фэшн-показов люксовых брендов, подготовивших новые осенне-зимние коллекции. Вдохновленная и отдохнувшая, Рудковская с новыми силами приступила к работе.

Накануне светская львица провела день на свежем воздухе. Звезда живет с мужем Евгением Плющенко и сыновьями на Рублевке, у нее большой сад с прудом, и она довольно часто показывает свое времяпрепровождение во дворе. На сей раз перед прогулкой Рудковская нарядилась по последним трендам, отдав предпочтение остромодным брюкам сезона.

Звездная блондинка нарядилась в футболку и клетчатые брюки с широкими брючинами. Именно такой фасон Эвелина Хромченко назвала самым модным в сезоне. И Яна Рудковская как настоящая икона моды об этом знает — в ее гардеробе, помимо этой модели, есть масса других трендовых вещей.

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