Верхом на сапборде: Каменских в розовом бикини побаловала фанатов видами своих массивных бедер

34-летняя певица Настя Каменских, прославившаяся благодаря дуэту «Потап и Настя», уже несколько лет строит сольную карьеру. У нее много поклонников онлайн, которые давно следят за жизнью красотки в Instagram и знают, какой путь звезда прошла на пути к славе. Девушка сильно изменилась внешне: она смогла превратить свою фигуру из корпулентной в стройную и аппетитную, чем невероятно гордится.

При любом удобном случае Каменских теперь демонстрирует свои изгибы и формы. А муж не ревнует, музыкант Алексей Потапенко поддерживает жену в ее стремлении к идеалу и знает, чего ей стоила ее новая фигура. Поэтому всегда выступает фотографом артистки на отдыхе, запечатлевая ее в самых разных ситуациях и ракурсах.

На сей раз Настя и Потап отправились работать на один из курортов Черного моря. И, естественно, в свободное от концертов и репетиций время звезды с удовольствием отдыхают. Отправившись на пляж, красотка Каменских решила покататься на сапборде и устроила фотосессию на волне.

Потап запечатлел любимую жену, которая позировала ему на сапе в розовом бикини, принимая пикантные позы и демонстрируя красоту тела. Она очень быстро уплыла в море, оставляя на фоне горизонта свой стройный силуэт.

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