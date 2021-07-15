«Номинация «Отец года»: Гарик Харламов высмеял Джигана за его тренировку с годовалым сыном

Комик и шоумен Гарик Харламов черпает вдохновение для своих шуток в Интернете. И очень часто мишенями для его искрометного юмора становятся звезды. В этом смысле самой любимой давно для него стала телеведущая Лариса Гузеева. А недавно он несколько дней не мог остановиться от смеха над шутками про конфликт Макса Покровского и Димы Билана — вот уж где целая галерея новых мемов, как говорят юзеры, подъехала.

Новый повод посмеяться не заставил себя ждать. На сей раз внимание Харламова привлекло видео Оксаны Самойловой, жены рэпера Джигана, на котором артист боксирует с годовалым сынишкой. После удара с правой по груше снаряд по инерции движется на мальчика, и тот отлетает на землю, начиная плакать.

«Папа может! Номинация «Отец года» уходит Джигану!» — подписал видео Харламов и поставил много смайлов, высмеивающих рэпера.

Многие подписчики Харламова, как подготовленная аудитория, начали в комментариях смеяться вместе с Гариком, придумывая все новые и новые шутки. Однако, нашлись и те, кто осудил и Джигана, и тех, кто смеется над случившимся.

«Малой в нокауте, что же тут смешного?», «Смешного вряд-ли тут что то можно рассмотреть..», «Джиган отключил мозг видимо», «Ну вот это уже не смешно», «Не-сме-шно», «Нокаут?! Бедняжка. Как сейчас ребенок-то?» — пишут фолловеры.

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