«Хороши бидоны»: Наташа Королева в кустах гортензии засветила выдающиеся формы в синем купальнике

48-летняя заслуженная артистка России Наташа Королева продолжает подтверждать звание секс-символа отечественной эстрады, которым ее удостоили в 90-е годы. Певица обладает внушительными формами, которые с удовольствием подчеркивает разными нарядами. И на этот раз продемонстрировала свою выдающуюся грудь в ярко-синем бикини, позируя в кустах пышной гортензии.

«Лето, ах лето, лето звездное звонче пой!

Лето, ах лето, лето звездное будь со мной!» — беззаботно «пропела» звезда под снимками.

Королева на нескольких снимках, которые опубликовала в микроблоге, выставила на переднем плане свой пышный бюст. Это не всем из фолловеров понравилось. В комментариях через раз стали появляться недоуменные фразы от разных критиков, вперемешку с восторгами от преданных поклонников.

«Какие живые фото! У Наташи талант оставаться собой и верной себе», «В гортензиях любимый обнимал меня», «Хороши бидоны», «Один фотошоп», «Прекрасна», «Вот это мощно», «Офигенская!», «Это ужасно. От прежней Наташи мало что осталось», — пишут в комментариях.

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