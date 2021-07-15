«Два с половиной года стоит»: Галкин показал, как преобразил любимую елочку в саду

Телеведущий Максим Галкин давно обосновался в собственном замке в подмосковной деревне Грязь вместе с женой Аллой Пугачевой. Здесь у них родились двойняшки, которым осенью уже исполнится по восемь лет, здесь артисты проводят все свое свободное время — с начала пандемии дом стал не только крепостью, но и местом встреч с родными друзьями и коллегами.

Любимым видом досуга для самого хозяина давно является роскошный сад. Галкин не только обожает прогулки в любое время года, но и собственноручно поддерживает красоту своего личного Эдема. На сей раз он поухаживал за большой елью, которая начала чахнуть — несколько дней, как только появлялось свободное время, он взбирался на нее и делал обрезку.

Вот, наконец, долгая работа окончена, и результаты артист, как привык, показал у себя в микроблоге.

«Отрезал оставшиеся ветки, теперь елочка стоит. Она наверху прям совсем живая, шишки-шишки-шишки, до середины доходит, снизу пока еще не оклемалась. Сейчас мы ее подкормим. Два с половиной года стоит, как посадили», — рассказал знаменитый садовод.

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