«Все со всех сторон показала»: Настя Каменских в голубом бикини провокационно расставила ножки

Певица Анастасия Каменских — девушка, обладающая роскошными формами. Некоторое время назад вокалистка сумела избавиться от лишних килограммов, после чего стала очень часто демонстрировать свою стройную и при этом очень женственную фигуру.

В эти дни Настя Каменских с мужем Алексеем Потапенко находятся на гастролях в городе, который раскинулся на берегу моря. Пара совмещает работу и отдых, чем Каменских несказанно рада.

«Это большое счастье, иметь возможность отдыхая работать. Сегодня еще одну сцену зажжем», — поделилась певица в микроблоге.

Ну а пока она зажгла социальную сеть своими провокационными снимками. В микроблоге Анастасия Каменских поделилась порцией фото, на которых предстала во время прогулки на яхте. Красавица застыла в позах, которые не всем показались приличными. Подписчиков Анастасии особенно возмутил кадр, где она предстала с расставленными ногами.

«Ну, все со всех сторон показала, к гинекологу можно уже и не ходить», «Ну, зачем так широко?», «Воооу, полегче!», «Соблазняшка, очень сексуальна!», «Второе фото — шедевр. Есть что показать», «Волочкова отдыхает», — высказались в Сети.

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