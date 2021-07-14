«Ноги в воде»: Ольга Картункова обнажила идеальные ступни на берегу моря

Известная актриса, звезда КВН и канала ТНТ Ольга Картункова поделилась релаксирующими кадрами в микроблоге.

В струящемся наряде она стоит на берегу моря, а ее ножки нежно омывают нахлынувшие волны. Красивое платье или юбка, в кадре этого не видно, лавандового цвета с принтом в белый горох, развевается от дуновения ветра. Картина красивая и даже немного романтическая. Ветерок же открывает идеальные ступни Ольги и показывает свежий педикюрчик.

Но, судя по всему, видео не аутентичное, а архивное. Ольга Картункова призналась, что об отдыхе она может только мечтать. У звезды много работы даже летом. А что поделать, востребованность такая штука, под которую надо подстраиваться.

«Ноги в воде! Мысли на отдыхе! Тело на работе! Кто где сейчас, поделитесь, хоть за вас порадуюсь», — обратилась Ольга Картункова к подписчикам.

Аудитория звезды шоу «Однажды в России» с готовностью отозвалась на ее призыв. Поклонники тут же принялись докладывать Ольге и всем остальным, чем занимаются в данную минуту.

«Смотрю «Однажды в России» только из-за вас. Вы просто супер-пупер», «Прямо сейчас замешиваю раствор. Буду заливать площадку под летний душ. Ноги в грязи, тело в сале», «Ем суп. И курицу с гречкой. Потом компот буду пить. Потом пойду на улицу. Потом чай с печеньем попью», «Сахалин! Сегодня были на море, мидии накопали», — делились в Сети.

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