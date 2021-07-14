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«Зря я переживала»: Татьяна Волосожар совершила первое путешествие с полуторамесячным сыном

Молодая мама отправилась на гастроли в Сочи.

«Зря я переживала»: Татьяна Волосожар совершила первое путешествие с полуторамесячным сыном
Татьяна Волосожар с дочкой и сыном. Фото: instagram.com/fire_bird/

Прославленная фигуристка Татьяна Волосожар в конце мая во второй раз стала мамой. Звезда фигурного катания подарила своему мужу Максиму Транькову сына Тео, а старшей дочери Анжелике — братика.

Засиживаться в декрете Татьяна не стала. Накануне она объявила в микроблоге, что отправляется в Сочи вместе с детьми. Вероятно, совсем скоро поклонники увидят Волосожар на льду.

Молодая мама очень переживала, как пройдет перелет. Все-таки Тео нет еще и двух месяцев — неизвестно, как поведет себя малыш в самолете. Но опасения Татьяны оказались напрасными. Она рассказала, что дочь и сын вели себя идеально: они спали.

Татьяна Волосожар с дочкой и сыном в аэропорту
Татьяна Волосожар с дочкой и сыном в аэропорту. Фото: instagram.com/fire_bird/

«Зря я переживала за полет! — поделилась Татьяна Волосожар с подписчиками. — Золотые мои дети сладко спали. И мы в Сочи! Вот и первое путешествие Тео, и первое море, и впервые мы тут в таком составе. Удивительно, сколько всего с детьми открываешь для себя заново! И столько всего вновь впервые».

Татьяна Волосожар с сыном Тео в салоне самолета
Татьяна Волосожар с сыном Тео в салоне самолета. Фото: instagram.com/fire_bird/

Сейчас Татьяна вместе с детьми наслаждается погодой и роскошной природой южного города.

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ледовое шоуМаксим Траньковмолодая мамаТатьяна Волосожарфигурное катание