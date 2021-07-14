«Сводный хор»: Максим Галкин запечатлел, как Гарри, Лиза и Клава исполнили хит «Юность» в кинотеатре замка

Дочка Кристины Орбакайте, Клавдия Земцова, всего на полтора года старше детей-близнецов своей бабушки Аллы Пугачевой — Гарри и Лизы. Клавдии весной исполнилось девять лет, а двойняшкам в сентябре будет восемь.

Маленькая разница в возрасте позволяет ребятам дружить. Клавдия в эти дни отдыхает в замке в деревне Грязь. Дети весело проводят время.

Максим Галкин, у которого сейчас, вероятно, отпуск, старается развлечь наследников. Так, шоумен делился в Instagram видео, запечатлевшим, как он играет с Клавой, Лизой и Гарри в настольный футбол.

Теперь же Максим Галкин запечатлел, как троица прекрасно поет. Телеведущий пришел в кинотеатр замка, чтобы включить детям фильм, но они сами устроили ему шоу. Гарри, Лиза и Клава исполняют хит группы Dabro «Юность».

«Сводный хор», — подписал видео Максим Галкин.

Юные дарования продемонстрировали, что не лишены вокальных талантов, и к тому же прекрасно знают наизусть текст песни.

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