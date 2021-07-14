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«Она просто идеальная»: Саша Артемова нарядила дочку в платье с принтом в мелкий цветок и воротничком «Клодин»

Экс-участница «Дома-2» тщательно выбирает одежду для маленькой наследницы.

«Она просто идеальная»: Саша Артемова нарядила дочку в платье с принтом в мелкий цветок и воротничком «Клодин»
Саша Артемова. Фото: instagram.com/artemovasasha1/

Дочери бывших участников «Дома-2» Жени Кузина и Саши Артемовой в сентябре исполнится два года. И уже примерно год, как Женя и Саша разъехались, живут отдельно, но поддерживают общение ради своей хорошенькой крошки.

В микроблоге молодая мама пожаловалась на поведение дочери. Малышка вдвоем с мамой ведет себя идеально, но стоит прийти папе, как девочка демонстративно отпихивает родительницу.

«Начинает капризничать, толкать меня и отворачиваться. Психологи говорят, что это нормально, ребенок растет. Но когда лапушка моя со мной и папы нет рядом, она просто идеальная», — поделилась Саша Артемова.

Публикацию молодая мама сопроводила снимком, на котором запечатлена вместе с дочкой. Девочка, как обычно, развернута к камере спиной – Саша не показывает лица малышки.

Саша Артемова с дочкой вышла на прогулку
Саша Артемова с дочкой вышла на прогулку. Фото: instagram.com/artemovasasha1/

Наследница Артемовой и Кузина одета в модное платье цвета спелой вишни с принтом в мелкий белый цветочек и трендовым воротничком «Клодин». На голове у малышки белый чепчик с рюшами, а на ножках черные туфельки. Наряд делает крошку похожей на хорошенькую куколку.

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