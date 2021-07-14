И сверху шляпка: Юлия Проскурякова обнажила идеальные бедра на пляже в Юрмале

Композитор Игорь Николаев и его жена Юлия Проскурякова вместе с дочкой Вероникой до пандемии каждое лето проводили в Юрмале, где у маэстро есть роскошная двухуровневая квартира всего в пятидесяти метрах от Балтийского моря.

В жилище есть большая видовая терраса, несколько спален, библиотека, гостиная, в которой стоит рояль.

В эти дни, судя по всему, звездное семейство приехало в излюбленное место своего отдыха. Юлия Проскурякова успела поделиться в сторис Instagram фото, которое сделала на пляже.

Жена Игоря Николаева креативно подошла к кадру. В нем видны только ее стройные красивые бедра, на колени накинута шляпа федора, пледик, песок, и конечно же, Балтийское море.

«На Рижском взморье воздух свеж», — подписала фото словами из песни Владимира Кузьмина Юлия Проскурякова.

Стоит отметить, что Юлия Проскурякова не намерена довольствоваться только ролью жены известного мужа. Красавица мечтает о карьере актрисы. Юлия уже снялась в кино, выходила на театральную сцену. Сейчас она готовится предстать в спектакле «Солдатики», в котором играет женщину трудной судьбы.

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