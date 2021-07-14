Акцент на грудь: Лариса Долина подчеркнула пышный бюст и тонкую талию в наряде цвета припыленной розы

Певица запечатлелась с Леонидом Агутиным и его отцом на Красной Поляне.

Известная вокалистка и педагог Лариса Долина первые десять дней июля провела в Сочи на Красной Поляне. Здесь проходил музыкальный фестиваль Леонида Агутина, в котором певица выступала в качестве наставника молодежи.

Как призналась в Instagram Лариса Александровна, мероприятие вдохновило ее, о днях, проведенных в обществе юных талантов, она вспоминает с благодарностью. Вокалистка поделилась снимком, на котором запечатлелась с двумя Агутиными.

«С Леонидом Агутиным и с его замечательным папой Николаем Петровичем Агутиным. Отец и сын. Это послевкусие… Еще долго в памяти будут воспроизводиться моменты и фрагменты сочинского музыкального праздника детей и для детей!» — написала Лариса Долина.

В кадре она предстала в наряде цвета припыленной розы — топе и зауженных брюках. Звезда продемонстрировала, что у нее тонкая талия и пышный бюст. Несмотря на то, что Лариса Долина не так давно сбросила несколько лишних килограммов, грудь не пострадала — осталась округлой и довольно объемной.

«Какая вы стройная! Красавица! И танцевали прекрасно, я видела», «Вы очень красивая! Так держать!», «Бесподобная Лариса Александровна! Никогда не могу удержаться от комментария, когда вижу красивых людей», «Цветовая гамма вашей троицы — очень даже очень!» — сделали Ларисе Долиной комплименты ее подписчики.

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