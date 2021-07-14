«Без растяжек»: недавно ставшая мамой Селена Майер показала, как выглядит ее живот после родов

Бывшая участница «Дома-2» Селена Майер девятого июля впервые стала мамой. Сын брюнетки появился на свет ближе к полуночи, а весь день Селена поддерживала связь с подписчиками Instagram, подробно рассказывая им о каждом периоде родов.

Накануне, тринадцатого июля, врачи отпустили молодую мамочку и ее новорожденного сына домой. Селена Майер, судя по всему, находится не только в хорошей физической форме после родов, но и в прекрасном настроении.

Экс-участница «Дома-2» запечатлелась на видео для сторис Instagram в нижнем белье, показав, каким после беременности и родов стал ее живот. Им она довольна.

«Вот такой животик после беременности у меня. Без растяжек. А вы говорите, уходы все бесполезны. Все полезно», — поделилась Селена Майер.

Кстати, сынок у нее довольно крупный — родился с весом больше четырех килограммов, но при этом малыш не сильно растянул кожу маминого животика.

«Не есть во время беременности за двоих. Много гулять, ухаживать за кожей. И до беременности качать пресс и втягивать живот», — поделилась Селена Майер своими лайфхаками по сохранению фигуры.

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