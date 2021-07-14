Кукольная девочка: младшая дочь Пугачевой предстала в белом жакете с рукавами-колоколами в столовой замка

Лиза Галкина прочитала целую лекцию о том, как правильно мыть руки.

Самым известным близнецам нашей страны Лизе и Гарри Галкиным в сентябре исполнится уже по восемь лет. Дочка и сын Аллы Пугачевой и Максима Галкина с первого своего появления стали любимцами публики. Лиза и Гарри невероятно умные, смышленые и очаровательные малыши.

Максим Галкин часто радует свою аудиторию в Instagram свежими видео с участием дочки и сына. Всякий раз эти ролики пользуются большим успехом. Дети звездной пары растут, а интерес поклонников к ним только увеличивается.

На этот раз в Сети появилось видео, на котором телеведущий запечатлел дочку Лизу, рассуждающую о том, как нужно правильно мыть руки. Все происходит в столовой замка в деревне Грязь. Вероятно, звездное семейство как раз собралось обедать.

«Надо всегда хорошо вытирать руки, — говорит в кадре Елизавета Галкина. — И намыливать, и мыть хорошо. Не просто сбрызнуть и все. Надо тщательно-претщательно мыть».

«И никуда не выходить», — подсказывает дочери за кадром Алла Пугачева.

«И никуда не выходить», — повторяет Лиза.

Маленькая блондиночка одета в модный белый жакет с рукавами-колоколами и брошкой.

Лиза Галкина восхитила пользователей Сети. Они признались, что в восторге от того, как выглядит и как говорит наследница Примадонны.

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