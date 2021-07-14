Ягоды и красная рыба: Навка устроила застолье на яхте с мамой и другими фигуристами в Сочи

Олимпийская чемпионка решила развеяться перед спектаклем «Руслан и Людмила». Она насладилась морской прогулкой с Повиласом Ванагасом, Маргаритой Дробязко и другими друзьями.

Татьяна Навка не скрывает, что ей нравится приносить людям радость. После завершения карьеры она стала создавать красочные ледовые шоу. А так как ее дочка Надежда тоже занимается фигурным катанием, то часто принимает участие в постановках на льду. В прошлом году гастроли были отменены из-за пандемии, но теперь спортсменка привезла шоу в Сочи. Она устроила поклонникам сюрприз, так как на льду с ней выступают Алина Загитова и Аделина Сотникова.

Накануне Навка появилась на съемках местного телеканала с олимпийскими чемпионками. Они смогли дать интервью и рассказать о представлении. А вот 14 июля звезда решила развеяться перед работой. Она устроила морскую прогулку для себя и друзей. В соцсети Татьяна опубликовала фото, на котором запечатлена во время застолья с мамой Раисой, фигуристом Повиласом Ванагасом, а также Маргаритой Дробязко.

Они лакомились клубникой и вишней. Также на столе был свежий хлеб и красная рыба. Навка предстала в легком платье и соломенной шляпке.

«Моя лучшая банда!! Как гласит народная мудрость: „Старые кони борозды не испортят!“. Ждем всех на наш спектакль „Руслан и Людмила“» — поделилась звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит девушка. Также многие отметили, что любят всех фигуристов, которые собрались на яхте. «Какой позитив. Хорошего отдыха», «Прекрасная компания!», «Как здорово вы все смотритесь, морская прогулка это хорошая зарядка для настроения», «Мамочка у вас красивая», «Идеальный отдых», — прокомментировали пост подписчики.

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