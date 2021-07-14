Сбежал из «Дома-2»: Надя Ермакова объявила о пропаже любимого питомца, шпица по кличке Жулик

Кастинг-директор «Дома-2» Надежда Ермакова с недавних пор является еще и участницей проекта. Вместе со своей хозяйкой на «Поляне» жил и померанский шпиц по кличке Жулик, быстро ставший любимчиком обитателей телестройки.

Но вероятно, псу надоело жить под камерами. Накануне Жулик сбежал за ворота и только его и видели. Надежда Ермакова объявила в Instagram о пропаже шпица.

«Вчера, 13 июля, в районе 21:00-22:00 выскочил за ворота телепроекта «Дом-2», остановка общественного транспорта «Летова роща», и больше его никто не видел. Ему около года, окрас рыжий, ошейника нет, но чип и клеймо есть», — написала участница «Дома-2».

Посты о том, что Жулик потерялся, разместили в своих микроблогах участники и ведущие «Дома-2» и представители шоу-бизнеса. В частности, публикация о пропаже шпица появилась в Instagram телеведущей Екатерины Стриженовой.

Надя очень просит вернуть ей собаку за вознаграждение. Ермакова признается, что очень переживает за маленького шпица, ведь неизвестно, в какие руки мог попасть доверчивый песик.

«Умоляю, может, кто-то из местных жителей видел собаку или его подобрали у дороги, верните за вознаграждение! Для меня Жулик как член семьи, а не просто любимец участников «Дома-2»! Надеюсь, Вселенная меня услышит, и Жулик вернется!» — добавила Надя Ермакова.

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