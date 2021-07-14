«Желаем быть здоровой и счастливой»: Пелагея нежно прижала к себе дочь в 35-й день рождения

На фанатской страничке певицы Пелагеи в Instagram появилась красивая фотография звезды с ее дочкой Таисией. Как известно, 14 июля звезде исполнилось 35 лет.
«Нашу Полечку дорогую с Днем рождения! Пусть неприятности идут стороной, а к ней — все самые блага мира! Желаем Поле быть здоровой и счастливой. Надежного семейного счастья, много хорошей музыки, полных залов и вообще всего, что заслуживает наша уникальная, красивая, талантливая, добрая, справедливая, искрометная, нежная и верная Поля!»
«С днем рождения нашу самую прекрасную женщину», «Самых ярких эмоций и долгих лет жизни», «Любим Пелагею всей душой. Сегодня все поздравления для нее», — отметили в комментариях пользователи.
Напомним, что Пелагея родила свою дочь Таисию в 2017 году от известного хоккеиста Ивана Телегина. С ним она развелась в прошлом году.