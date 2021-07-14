«Кто умнее, лошадка или ты?»: Собчак засняла на камеру разговор с четырехлетним сыном

Ксения Собчак долго строила отношения с Максимом Виторганом. У них даже родился сын Платон. Однако пара рассталась. Позже телеведущая подтвердила, что встретила другого человека. Вскоре после развода она сыграла пышную свадьбу с Константином Богомоловым. Влюбленные теперь часто вместе выходят в свет. Блондинка старается во всем поддерживать супруга.

Несмотря на свою занятость, Ксения часто посвящает время сыну. В день рождения малыша она видится с Виторганом. Они делают все, чтобы мальчик был счастлив. Этим летом телеведущая устроила себе отпуск. Вместе с Платоном она отдыхает в Италии. Недавно девушка показала, как сводила его в парк аттракционов. А утром 14 июля Собчак решила запечатлеть на камеру разговор с сыном. Мальчик в шортах и футболке ходил по номеру.

«Мам, представляешь! Лошадки настолько умные, что они знают, что на этой половине надо идти, чтобы здесь машины не задавили. А то вдруг машина будет быстро ехать и не успеет на тормоз нажать», — заявил он. «Ну это такие умные лошадки?» — уточнила Ксения. «Да!» — ответил малыш. «А как ты думаешь, кто умнее, лошадка или ты сейчас?» — спросила его мама. «Я» — задумавшись, сказал Платон. «Это да, мой хороший» — умилилась телеведущая.

Поклонники не видели ее такой нежной. Многие также восхитились смышленостью ее наследника. Добавим, что Платон с малых лет изучает несколько языков, посещает садик. Собчак уже подбирает ему престижную школу.

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