Отдыхает в Сочи: Николай Добрынин не появился на съемках седьмых «Сватов»

На фанатской страничке звезд сериала «Сваты» в Instagram появилась важная информация, касающаяся актера Николая Добрынина. Он в сериале «Сваты-7», как известно, исполняет роль всем полюбившегося Митяя. Отмечается, что в Грузии, где идут полным ходом съемки, актера сейчас нет.

«Тем временем Николай Добрынин сейчас отдыхает в Сочи. В «Сватах-7» он будет, так же, как и Людмила Артемьева, и Олеся Железняк. А вот есть ли его персонаж в съемках Грузии — пока неизвестно».

«Замечательный актер. Прекрасно играет разные роли как веселые, комедийные, так и серьезные. Мне очень нравится его роль в фильме «Дом с лилиями», а в фильме «Сваты» просто молодец. Здоровья, счастья и успехов», «Хорошо, что он все-таки будет в продолжении сериала», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что сериал «Сваты-7» должен выйти на экраны в начале 2022 года. Работы над картиной закончатся в Грузии в течение нескольких недель. Главные звезды картины Федор Добронравов и Татьяна Кравченко сейчас находятся в Тбилиси.

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