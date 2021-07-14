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«Надо же вырастить ребенка»: Хитяева осудила Кудрявцеву и Заворотнюк за позднее материнство

Как отметила актриса, сама она рано стала мамой.

«Надо же вырастить ребенка»: Хитяева осудила Кудрявцеву и Заворотнюк за позднее материнство
Людмила Хитяева. Фото: Globallookpress.com

Актриса Людмила Хитяева заявила, что она очень рано стала мамой, поэтому не понимает некоторых сегодняшних звезд, которые поздно решились на материнство.

Лера Кудрявцева
Лера Кудрявцева. Фото: Globallookpress.com

«Лера Кудрявцева или Анастасия Заворотнюк почти в 50 лет отважились на позднее материнство. Мне кажется, нельзя так поздно рожать! Надо же вырастить ребенка и желательно внуков дождаться — это и есть высший смысл жизни».

Людмила Хитяева

Как отметила Людмила Хитяева, ее мама стала бабушкой уже в 47 лет. Прабабушка дожила до 104 лет. По ее словам, женщине удалось застать при жизни даже правнуков. Хитяева добавила, что для нее сегодня самое большое счастье, когда дети и внуки приезжают в гости. Они начинают все вместе активно ходить по театрам и выставкам, сообщает портал eg.ru.

Напомним, что Лера Кудрявцева родила дочь Машу в 47 лет. Анастасия Заворотнюк дочь Милу — в 48 лет. При этом у телеведущей и актрисы к тому моменту уже были старшие дети от предыдущих отношений.

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