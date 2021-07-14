«Надо же вырастить ребенка»: Хитяева осудила Кудрявцеву и Заворотнюк за позднее материнство

Как отметила актриса, сама она рано стала мамой.

Актриса Людмила Хитяева заявила, что она очень рано стала мамой, поэтому не понимает некоторых сегодняшних звезд, которые поздно решились на материнство.

«Лера Кудрявцева или Анастасия Заворотнюк почти в 50 лет отважились на позднее материнство. Мне кажется, нельзя так поздно рожать! Надо же вырастить ребенка и желательно внуков дождаться — это и есть высший смысл жизни». Людмила Хитяева

Как отметила Людмила Хитяева, ее мама стала бабушкой уже в 47 лет. Прабабушка дожила до 104 лет. По ее словам, женщине удалось застать при жизни даже правнуков. Хитяева добавила, что для нее сегодня самое большое счастье, когда дети и внуки приезжают в гости. Они начинают все вместе активно ходить по театрам и выставкам, сообщает портал eg.ru.

Напомним, что Лера Кудрявцева родила дочь Машу в 47 лет. Анастасия Заворотнюк дочь Милу — в 48 лет. При этом у телеведущей и актрисы к тому моменту уже были старшие дети от предыдущих отношений.

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