«А кто это? Певица, актриса, блогер?»: Людмила Хитяева нелестно отозвалась об Ольге Бузовой

По словам звезды, у телеведущей нет соответствующего образования и таланта.

Актриса Людмила Хитяева нелестно отозвалась об актерских талантах певицы и телеведущей Ольги Бузовой, которая месяц назад вышла на сцену МХАТа имени Горького в постановке «Чудесный грузин».

«А еще все обсуждают Бузову. А кто это? Певица, актриса, блогер? Еще и во МХАТе играет. Без образования и таланта! Разве это правильно?!» Людмила Хитяева

Как отметила Людмила Хитяева, не так давно на творческом вечере к ней подошел профессор. Он поблагодарил звезду советского кино за хороший русский язык. По словам актрисы, молодое поколение извратило родной язык. Она часто слышит в молодежных программах такие слова, как «блин», «по-чесноку». Людмилу Хитяеву расстраивает, что ушла цензура, сообщает портал eg.ru.

Напомним, что Людмила Хитяева прославилась благодаря картине «Тихий Дон». В ней она сыграла роль гордой казачки Дарьи Мелеховой. Звездой в свое время восхищался даже знаменитый писатель Михаил Шолохов.

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