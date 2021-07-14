Решила позаботиться о будущем: Анастасия Заворотнюк переписала свой загородный дом на маму

Режиссер Анатолий Демидов сообщил, что актриса Анастасия Заворотнюк официально переписала свой загородный дом в деревне Крекшино на мать. Так, как он считает, звезда решила позаботиться о будущем на случай непредвиденных обстоятельств.

«А быть может, это был способ защитить имущество, чтобы его не арестовывали за долги приставы. По сути, из-за болезни Заворотнюк потеряла все свои фирмы, было не до работы». Анатолий Демидов

Как отметил Демидов, актрисе сегодня постоянно делают маникюр и макияж. К ней приходит массажист. Лечебную гимнастику проводит специально нанятый тренер. При этом друзья выделяют большие деньги на лечение актрисы. В частности, помогают певец Стас Михайлов, юморист Максим Галкин и его жена, примадонна Алла Пугачева, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Анастасия Заворотнюк больше двух лет борется с тяжелым заболеванием. Врачи надеются, что она поправится. Известно, что звезда «Моей прекрасной няни» находится в особняке в Крекшино. Его уже давно никто из посторонних не видел.

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