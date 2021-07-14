Принцесса Златовласка: Лиза Галкина в джинсах палаццо втянула отца в свои забавы в детской

Максим Галкин то и дело публикует в Instagram свежие кадры со своими детьми. То его дочка Лиза устраивает показы мод прямо в особняке, то читает стихи наизусть, то поет, то рисует, то танцует танго, а ее братик Гарри обычно хвастается своими конструкторами и кулинарными шедеврами, ему очень нравится баловать домашних выпечкой по собственному рецепту. Разумеется, к плите мальчика одного не подпускают. Сын шоумена Максима Галкина кашеварит под присмотром помощницы Аллы Пугачевой, которая следит за порядком в замке.

На памятных кадрах Максим Галкин запечатлел, какие игры Лиза устроила в детской. Малышка сидела на полу в белой футболке и ультрамодных джинсах палаццо. При этом за спиной кроха спрятала музыкальную игрушку с имитацией звуков живой природы и домашнего скота. Когда шоумен подошел к дочке, она включила мелодию с квакающими лягушками, делая вид, что это совсем не запись, а это она так умело повторяет за зелеными попрыгунчиками. Конечно же, Максим решил подыграть дочке, поверив ей.

«Папа, я умею говорить по-лягушачьи! Посмотри», — подозвала отца Лиза. «А как ты это делаешь?» — удивился шоумен такому необычному таланту дочки. «А я не делаю ничего, просто сижу и пою», — с невинным видом ответила малышка.

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