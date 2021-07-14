«Продала авто»: Дубцова объяснила, почему избавилась от кабриолета за победу на «Фабрике звезд»

Певица Ирина Дубцова в интервью с корреспондентом портала Teleprogramma.pro объяснила, почему избавилась от дорогого спорткара, который получила в свое время за победу на «Фабрике звезд».

«Машина была с механической коробкой, со спортивным пакетом. А девушка и механическая коробка передач, как правило, вещи несовместимые. Поэтому я продала это авто, несмотря на то что это был красивый кабриолет с красным салоном». Ирина Дубцова

Как отметила исполнительница, однажды она ехала на этом автомобиле по Тверской. Она поняла, что в горку ей не заехать. Исполнительница просто бросила машину у обочины. Ее мужу потом пришлось перегонять автомобиль. Сейчас Дубцова предпочитает ездить с водителем. Это позволяет сэкономить массу времени на решение каких-то своих дел. Впрочем, в выходные дни она может и сама сесть за руль, чтобы прокатиться с ветерком.

Напомним, что Ирина Дубцова была замужем за солистом группы «Плазма» Романом Черницыным. В 2006 году она родила от него сына Артема. Позже пара распалась.

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