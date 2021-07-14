«Из сказки про русалочку?»: Загитова в мини-бикини ошарашила видом бесконечных ног

Алина Загитова не перестает восхищать поклонников идеальной фигурой. Олимпийская чемпионка Игр в Пхенчхане хотя и сообщила о приостановке спортивной карьеры, но покидать лед не собирается. Она активно тренируется и выступает в мюзикле Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств». На одной из фанатских страничек фигуристки в Instagram появилось ее летнее фото, которое ранее сама Алина публиковала в личном профиле. Загитова похвасталась идеальной стройной фигурой в мини-бикини, засветив упругие бедра и бесконечные ножки.

«Шок! Бомбическая», «Какие стройные ножки», «Аж челюсть отпала», «Разве можно быть такой красивой?», «Вау! Завораживает ваша красота и очарование», «Алиночка, вы прелесть! Ножки бесконечные», «Сексапильность зашкаливает», «Милашка — просто очаровательное создание», «Вами хочется любоваться», «Из сказки про русалочку?», «Мама Мия! Какая грациозная лань», «Уф! Шлепнулась на песок орешком?», «От зависти все взвизгнули», «Шикарная леди», — написали фолловеры.

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