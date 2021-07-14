«Все очень серьезно»: Агутин рассказал, чего не хватило Лазареву для победы на «Евровидении»

Как отметил музыкант, номер у певца в 2019 году был на самом деле шикарный.

Певец Леонид Агутин высказал свое мнение относительно выступления коллеги Сергея Лазарева на «Евровидении» в 2019 году. Тогда российский исполнитель занял тогда только третье место, хотя изначально рассчитывал на победу.

Как отметил Леонид Агутин, на конкурсе «Евровидение» должно быть здоровое сочетание остроумного решения и профессионального исполнения. По его словам, Сергей Лазарев — очень профессиональный человек, большой трудяга, который все делает хорошо.

«И номер у него был шикарный, и спел хорошо, но немного не хватало прикола, все очень серьезно». Леонид Агутин

Как заметил Агутин, у певицы Манижи, представлявшей Россию в этом году, прикол в выступлении наоборот был. Но не хватило чего-то музыкального. Например, можно было исполнить акапельный фрагмент. Тогда бы все, как он выразился, просто легли на лапки, сообщает МК.ru.

Напомним, что Сергей Лазарев дважды занимал третьи места на «Евровидении». Манижа стала девятой в нынешнем году.

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