Mambo Italiano: Пугачева в узких «рваных» джинсах и гипюровой блузе зажгла на вечеринке с Галкиным

Сначала Примадонна отплясывала с дочкой Лизой, а потом исполнила танго с Максимом Галкиным.

Алла Пугачева даже в 72 года остается такой же активной и деятельной, как и в пору своей молодости. На личной страничке микроблога шоумен Максим Галкин делился памятными кадрами, посетив с семьей — Примадонной, двойняшками Гарри и Лизой, Кристиной Орбакайте и ее дочкой Клавой — одну из вечеринок. Судя по всему, дресс-кодом мероприятия был белоснежный оттенок. Все гости оделись именно в этой цветовой палитре. Разумеется, Алла Борисовна выделялась среди прочих. Она примерила кипенно-белую гипюровую блузу с открытыми плечами и узкие «рваные» джинсы скинни, дополнив образ белоснежными кедами.

Сначала Примадонна потанцевала с дочкой Лизой под зажигательный трек Mambo Italiano, а потом слилась в танго с Максимом Галкиным. Ведущий программы «Лучше всех» нежно приобнял жену за талию и повел ее в танце. Оба веселились и не скрывали своего превосходного настроения. Да и музыка была уже другой, более спокойной и романтичной.

Напомним, что вместе с семьей Алла Пугачева поселилась в особняке в подмосковной деревне Грязь. До замужества Примадонна большую часть времени проводила в Малых Бережках. У нее есть дача под Истрой. Теперь за домом следит старший внук певицы Никита Пресняков и его жена — модель Алена Краснова.

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