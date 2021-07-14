«Он предчувствовал»: Лука Сафронов рассказал о последних днях Александра Стефановича

Никас Сафронов и его сын активно помогали другу-режиссеру, который не хотел ложиться в больницу с коронавирусом.

Скончавшийся от последствий коронавируса бывший муж Аллы Пугачевой, режиссер Александр Стефанович, не хотел ложиться в больницу, но отправился туда из-за одиночества. Об этом рассказал Лука Сафронов, который вместе со своим знаменитым отцом до самого конца поддерживали покойного и оказывали ему финансовую помощь.

«Мы связывались с ним в последний раз вчера (12 июля. — Прим. авт.). Ему становилось лучше. Он еще говорил, но ему было тяжело дышать. Но вот, оказалось, что организм не выдержал», — поведал молодой человек в интервью Пятому каналу.

По его словам, Стефанович собирался лечиться от ковида дома и Сафронов-старший купил ему для этого лучшие препараты. Однако режиссер быстро понял, что за ним некому ухаживать в быту, и согласился на госпитализацию. Друзья помогали ему и в больнице вплоть до того, что возили супы в судочках. Однако даже под наблюдением медиков организм режиссера не справился с обширным поражением легких.

«Он понимал, что едет в больницу, но ехал туда не с самыми лучшими мыслями. К сожалению, он предчувствовал. Мы сделали все, что могли. Наверное, для нас это будет одной из самых больших потерь», — подытожил Лука.

Александр Стефанович умер 13 июля в возрасте 76 лет. Именно ему приписывают создание романтического образа Аллы Пугачевой на восходе ее карьеры.

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