«Наш султан нежно оглаживает животик»: Халит Эргенч любовно приобнял беременную жену в леопардовом бикини

Актриса из сериала «1001 ночь» поделилась редким семейным кадром. Мало того, что Бергюзар позировала с голым животиком в бикини, так она еще чувственно прильнула к мужу.

Бергюзар Корель и Халит Эргенч не так давно порадовали поклонников великолепным известием: у них появится еще один малыш. На этот раз пара ждет дочку. У супругов есть двое сыновей — Али и Хан. Эта беременность стала для актрисы из турецкого сериала «1001 ночь» долгожданной. Корель не стесняется позировать на летних кадрах в мини-бикини, показывая округлившийся животик. Примечательно, что Халит просто боготворит раздавшуюся фигуру красавицы-жены. Он окружает ее заботой и вниманием.

Бергюзар удивила поклонников свежим снимком, на котором она предстала в леопардовом купальнике. У многих создавалось впечатление, что крохотные трусики и лиф были актрисе явно тесноваты. Халит влюбленно приобнял беременную жену, прижавших щекой к ее животику. А Корель счастливо улыбалась на фото, наслаждаясь таким трогательным моментом.

«Сулейман бы взревел», «Как Халит такое допустил! Жену в бикини показывать — странно!», «Ну вот, теперь мы видели все», «Как у нее фигура раздалась, скоро рожать», «Беременность только красит», «Животик просто огромный, купальник по швам аж трещит», «Будущая мамочка и ее султан», «Фигура раздалась? Зато Халит доволен», «Сулейман бы в обморок упал», «Наш султан нежно оглаживает животик», — шутили поклонники.

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