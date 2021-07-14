«Без миллиарда просмотров нечего там делать»: Леонид Агутин объяснил, почему не взял Grammy

Как отметил музыкант, эта премия в первую очередь коммерческой музыки.

Певец Леонид Агутин объяснил, почему его композиция из нового альбома Just a rainy day не смогла победить на престижной американской музыкальной премии Grammy.

«В short list мы не прошли. Оно и понятно. Grammy — премия коммерческой музыки, то есть изначально успешной у массовой аудитории. Без миллиарда просмотров нечего там делать». Леонид Агутин

Как отметил певец, его альбом все равно получил очень много профессиональных наград в разных странах. Он безумно этому рад. Причем, что ему очень отрадно, его труд и профессиональные навыки заметили даже в Америке. Он выиграл в одном из номинаций в конкурсе — Song Writers. Это что-то вроде российской «Песни года», сообщает портал МК.ru.

Напомним, что выдвижение песни Леонида Агутина на главную музыкальную премию мира очень широко в свое время обсуждалось в нашей стране. Многие эксперты отмечали, что это безусловный успех российской музыки.

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