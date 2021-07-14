«Он был голый, а я стояла в лифчике и трусах»: Васильева раскрыла свои отношения с Гаркалиным

Актриса Татьяна Васильева в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о своих отношениях с актером Валерием Гаркалиным. Пару не раз пытались поженить их близкие, коллеги и друзья.

«Валера — это большая часть моей жизни. Лучшие времена. Валера был очень красивый. Я это не могла пропустить. Хотя все знали, что у него есть жена Катя. Валера — очень родной для меня человек. Были разные ситуации. Мы многое с ним прошли. Однажды Валере не понравился гонорар за спектакль, и он решил выбросить деньги. Натурально стоял на сцене в одних трусах и разбрасывал деньги. Я собрала их и чуть позже мы поехали дальше играть вообще бесплатно». Татьяна Васильева

Особенно Васильевой запомнился случай, когда они давали двенадцатичасовой спектакль для милиционеров на их профессиональный праздник.

«Все на празднике напились. Он был голый, а я стояла на сцене в лифчике и трусах. Там одна женщина ходила и кричала: «Вася, где ты?» Она искала своего мужа. А мы в это время играли сексуальную сцену. И этот милиционер Вася вдруг появился и сказал Гаркалину: «Сними носки и у тебя все получится», — рассказала актриса.

Напомним, что Валерий Гаркалин был женат всего один раз. При этом ему за время творческой карьеры часто приписывали романы на стороне.

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