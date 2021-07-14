«Он был голый, а я стояла в лифчике и трусах»: Васильева раскрыла свои отношения с Гаркалиным

Актриса Татьяна Васильева в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о своих отношениях с актером Валерием Гаркалиным. Пару не раз пытались поженить их близкие, коллеги и друзья.
«Валера — это большая часть моей жизни. Лучшие времена. Валера был очень красивый. Я это не могла пропустить. Хотя все знали, что у него есть жена Катя. Валера — очень родной для меня человек. Были разные ситуации. Мы многое с ним прошли. Однажды Валере не понравился гонорар за спектакль, и он решил выбросить деньги. Натурально стоял на сцене в одних трусах и разбрасывал деньги. Я собрала их и чуть позже мы поехали дальше играть вообще бесплатно».
Особенно Васильевой запомнился случай, когда они давали двенадцатичасовой спектакль для милиционеров на их профессиональный праздник.
«Все на празднике напились. Он был голый, а я стояла на сцене в лифчике и трусах. Там одна женщина ходила и кричала: «Вася, где ты?» Она искала своего мужа. А мы в это время играли сексуальную сцену. И этот милиционер Вася вдруг появился и сказал Гаркалину: «Сними носки и у тебя все получится», — рассказала актриса.
Напомним, что Валерий Гаркалин был женат всего один раз. При этом ему за время творческой карьеры часто приписывали романы на стороне.