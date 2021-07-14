Бывшая жена, вдова и партнер: наследство Бориса Грачевского стало яблоком раздора

Борис Грачевский умер в январе этого года от коронавируса. У 72-летнего режиссера остался сын Филипп, которому еще не было и года, и молодая жена Екатерина Белоцерковская. Кроме того, у создателя «Ералаша» есть восьмилетняя дочь Василиса, которую родила вторая жена Анна. Друзья семьи думали, что многомиллионное наследство они поделят между собой. Женщины вроде даже договорились, но неожиданно всплыли новые обстоятельства.

Оказалось, что «Ералаш», которым Грачевский руководил более 40 лет, принадлежит другому человеку. Большая часть компании записана на Аркадия Григоряна. Белоцерковская уже подала на него в суд. Вдова решила, что все подписи на документах поддельные. Он уже тоже успел написать на вдову заявление в полицию, где отметил, что якобы она угрожала ему. Екатерину вызвали на допрос, состава преступления не нашли и дело закрыли.

Кроме того, недавно претендовать на 50 процентов «Ералаша» решила и первая жена Бориса Юрьевича — Галина Грачевская, которая родила ему сына Максима и дочь Ксению. Якобы после развода, после которого прошло уже 12 лет, они не делили имущество. Белоцерковская в своем Instagram решила припомнить 73-летней женщине, что режиссер ушел от нее с одним чемоданом. При том, что у Галины тогда остались три квартиры, дачи, гаражи, машина и накопления.

«Вы решили нагло лишить имущества несовершеннолетних детей», — эмоционально обратилась Белоцерковская к первой жене Грачевского.

О том, что Грачевский после развода все оставил первой жене, подтвердила и актриса Оксана Сташенко.

«Единственное, что я хочу сказать первой жене: «Одумайтесь! Закон бумеранга никто не отменял!» — цитирует Сташенко «Комсомольская правда».

Белоцерковская отказалась от собственной доли наследства, а претендовать она могла, как законная супруга, на половину того, что было нажито в браке. А это ни много не мало — дом в Подмосковье стоимостью более 50 млн рублей и квартира в Москве за 17 млн. Вторую половину поделили бы между пятью наследниками: всеми детьми Грачевского – Филиппом, Василисой, Ксенией и Максимом и самой Екатериной.

больше по теме Радость сменилась горем: перед смертью Грачевский с молодой женой зачал еще одного ребенка У Екатерины Белоцерковской случился выкидыш после смерти мужа.

Адвокат Андрей Алешкин пояснил «Комсомольской правде», что первой жене Бориса Юрьевича придется объяснять в суде, по какой причине она не претендовала ранее на все это имущество, пропустив срок исковой давности, который составляет три года.

Смотрите также: