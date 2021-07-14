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«Против нас попер»: россияне осудили появление Вахтанга Кикабидзе в седьмых «Сватах»

Грузинский актер неожиданно для многих снялся в одной из серий сериала.

«Против нас попер»: россияне осудили появление Вахтанга Кикабидзе в седьмых «Сватах»
Вахтанг Кикабидзе. Фото: Globallookpress.com

Многие фанаты сериала «Сваты» в Instagram на фанатской страничке картины высказали свое недовольство тем, что в одной из серий был задействован грузинский актер Вахтанг Кикабидзе.

Вахтанг Кикабидзе
Вахтанг Кикабидзе. Фото: instagram.com/zvezdi_svatov/

«Кадр со съемок «Сватов-7». Под прошлыми постами с Вахтангом Кикабидзе многие подписчики высказывали свою неприязнь к актеру и считали, что данным персонажем режиссер испортил седьмой сезон. Хотелось бы узнать, чем плох актер, и почему его присутствие по мнению многих нежелательно в сериале? Ваше мнение?»

Фанаты

«Актер замечательный! Но зачем мешать кашу с тараканами? Теплый семейный фильм! И снимайте в том же духе! Где Митяй, Лора?» «Он ненавидит Россию и русских, о чем неоднократно высказывался», «Не нужно против России высказываться негативно. Он в нашей стране и стал знаменит. А теперь против нас попер. Нехорошо», — отметили в комментариях пользователи.

Ранее Вахтанг Кикабидзе действительно часто нелестно отзывался о президенте России. Он, к примеру,  открыто поддерживал действия киевских властей.

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Вахтанг КикабидзеГрузияКиевНовости googleСериал "Сваты"