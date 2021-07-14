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«Ох, как замерзла…»: экс-солистка группы Serebro Серябкина в неоновом купальнике случайно засветила «лисьи носики»

Снимками певица поделилась в своем Instagram.

«Ох, как замерзла…»: экс-солистка группы Serebro Серябкина в неоновом купальнике случайно засветила «лисьи носики»
Ольга Серябкина. Фото: instagram.com/seryabkina

Группы Serebro прекратила свое существование в 2019 году. На протяжении 13 лет девичье трио радовало хитами и эффектными формами не один миллион фанатов. Периодически состав группы менялся, но Ольга Серябкина была в команде почти все эти годы. Только в начале 2019-го, буквально за полгода до распада группы, она решила покинуть проект. Сольную карьеру она начала под псевдонимом Molly, а затем решила выступать, используя свое имя и фамилию.

Ольга Серябкина
Ольга Серябкина. Фото: instagram.com/seryabkina

В июне брюнетка выпустила песню «Это Love», а после решила отдохнуть. В своем Instagram она поделилась кадрами с отпуска, на которых плескается в воде. Девушка выбрала неоновый купальник и в очередной раз похвасталась своим пышным бюстом.

«Классная! Ох, как замерзла… Огонь! Красивый купальник!» — писали пользователи Сети.

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