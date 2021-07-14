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«Мне его чисто по-человечески жаль»: почему Пугачева так и не помирилась со Стефановичем

Примадонна не раз отмечала, что второй муж над ней откровенно издевался.

«Мне его чисто по-человечески жаль»: почему Пугачева так и не помирилась со Стефановичем
Алла Пугачева. Фото: Globallookpress.com

Певица Алла Пугачева при жизни режиссера Александра Стефановича, который на днях скончался от коронавируса, так и не смогла с ним примириться. Она всегда считала, что досталась второму мужу уже состоявшейся звездой. Он же утверждал, что сам сделал из нее известную исполнительницу.

Александр Стефанович
Александр Стефанович. Фото: Globallookpress.com

При разводе, когда им давали время подумать, она прямо заявила: супруг над ней издевался. К примеру, заставлял худеть. Позже в интервью с журналистами Стефанович часто нелестно вспоминал Примадонну. Она старалась не реагировать на выпады в свой адрес, но однажды сказала, что тот преувеличивает свое значение в ее карьере.

«Да, он был моим мужем, но мне его чисто по-человечески жаль. Он только про меня и говорит. Мол, он сделал из меня звезду, певицу. Я не буду его опровергать, пусть это останется на его совести. Он, видимо, забыл или не хочет просто вспоминать, что в 78-м году я уже была известной. Если он такой мастер, то почему же он тогда еще одну такую певицу не сделал?»

Алла Пугачева

Напомним, что Алла Пугачева и Александр Стефанович были вместе всего три года — с 1977 по 1980-й. Детей в этом союзе на свет не появилось, сообщает «Комсомольская правда».

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