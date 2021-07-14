«Мне его чисто по-человечески жаль»: почему Пугачева так и не помирилась со Стефановичем

Примадонна не раз отмечала, что второй муж над ней откровенно издевался.

Певица Алла Пугачева при жизни режиссера Александра Стефановича, который на днях скончался от коронавируса, так и не смогла с ним примириться. Она всегда считала, что досталась второму мужу уже состоявшейся звездой. Он же утверждал, что сам сделал из нее известную исполнительницу.

При разводе, когда им давали время подумать, она прямо заявила: супруг над ней издевался. К примеру, заставлял худеть. Позже в интервью с журналистами Стефанович часто нелестно вспоминал Примадонну. Она старалась не реагировать на выпады в свой адрес, но однажды сказала, что тот преувеличивает свое значение в ее карьере.

«Да, он был моим мужем, но мне его чисто по-человечески жаль. Он только про меня и говорит. Мол, он сделал из меня звезду, певицу. Я не буду его опровергать, пусть это останется на его совести. Он, видимо, забыл или не хочет просто вспоминать, что в 78-м году я уже была известной. Если он такой мастер, то почему же он тогда еще одну такую певицу не сделал?» Алла Пугачева

Напомним, что Алла Пугачева и Александр Стефанович были вместе всего три года — с 1977 по 1980-й. Детей в этом союзе на свет не появилось, сообщает «Комсомольская правда».

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