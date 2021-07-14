«Хочу, чтобы дочка родилась в полноценной семье»: Рапунцель объявила о примирении с Семиным

Бывшая звезда шоу «Дом-2» Алена Рапунцель в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявила, что ради будущего общего ребенка они будут искать пути примирения с возлюбленным — Ильей Семиным. Также она рассказала, почему так уверена, что у нее родится именно девочка.

«Пару месяцев назад я познакомилась с женщиной. Она из Лондона, таролог. Я с ней общалась, и она мне сказала: «Алена, ты в течение двух ближайших недель забеременеешь и у тебя будет девочка». Я дико удивилась, так как беременна тогда не была. И через две недели тест показывает, что я в положении. Чувствую, что будет девочка. Вот такая интуиция. И с сыном Богданом была такая же ситуация. Тогда чувствовала, что родится мальчик». Алена Рапунцель

По словам Алены Рапунцель, ее сын пока еще не понимает, что у него скоро появится сестренка.

«Когда была во Владивостоке, то говорила ему, показывая на живот: «Вот тут у меня ляля живет». Что касается отношений с Ильей, то на данный момент мы в процессе примирения. Хотим сохранить семью ради нашей дочки. Она у нас желанная. Будем меняться. Исправлять наши ошибки. Хочется, чтобы дочка родилась в полноценной семье», — заметила Алена Рапунцель.

Напомним, что Рапунцель и Семин уже не раз открыто конфликтовали. Причем Илья даже поднимал руку на возлюбленную.

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