«За большие деньги обманывают»: Соседов объяснил, почему надо игнорировать «Славянский базар»

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявил, что больше его ноги не будет в Белоруссии, куда его не пустили на фестиваль «Славянский базар».

«Я не собираюсь мириться. Это выпад в мою сторону. Вызов, а даже не произвол. Это пощечина мне колоссальная. Все сделано намеренно. Против лома нет приема. Все идет от администрации президента Лукашенко. Эти хамы и подонки из министерства информации решили такое сделать. Я двадцать лет служил «Славянскому базару». Многое сделал для фестиваля. Улучшились бытовые условия, гостиничные. Как я могу бороться с безликими мордами? У этих людей нет имен. Они никто и звать их никак».

Сергей Соседов

Как отметил Сергей Соседов, его знает весь Витебск.

«Я со всеми там общаюсь. Они позволяют себе выпады против достойных людей. Конечно, я никогда не поеду на этот фестиваль при этой власти. Не поеду ни на какие шоу и программы в Белоруссию. Там пахнет смертью. Там просто опасно. Они закрыли рот мне — человеку, который всегда поддерживал фестиваль. Они захотели из друга сделать врага. Я буду врагом этого фестиваля и врагом этой власти. Там теперь неинтересно, сплошная фанера. За большие деньги вас обманывают. Там нет никакой дружбы. Там пахнет ненавистью и враждой. Я призываю белорусов не ездить на этот фестиваль. Его надо закрыть, он себя изжил», — заметил музыкальный критик.

Ранее Соседов говорил, что, как он считает, одной из причин, почему ему закрыли въезд в Витебск, является его решение не участвовать в белорусском шоу «Х-фактор». После этого ему стали вставлять палки в колеса.

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