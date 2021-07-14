Экстравагантно: Asti засветила пышный бюст, позируя в топе из экокожи

Недавно Анна Дзюба, известная под псевдонимом Asti, провела отпуск в компании мужа на Байкале. После отдыха артистка вернулась в Москву, где приступила к работе. В своем микроблоге она поделилась кадрами, на которых показала, как готовится к выходу на публику. Певица позировала в топе из экокожи на широких бретелях, засветив пышный бюст.

Откровенные кадры звезды зачастую вызывают шквал комментариев в Сети. Она не стесняется публиковать снимки в бикини, хвастаясь своими формами. Фанаты принимают подобные публикации на ура.

Напомним, что в конце прошлого года Анна вышла замуж за своего возлюбленного по имени Станислав. Пара долго готовилась к торжеству, которое пришлось отложить из-за пандемии. Свадебное путешествие они провели на Мальдивах.

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