Крестины Лилибет: Меган Маркл и принц Гарри могут проигнорировать королеву

В начале лета Меган Маркл и принц Гарри стали родителями во второй раз. Малышку, которая родилась в клинике Санта-Барбары, назвали Лилибет Диана, в честь бабушки и прабабушки. Родители еще пока не показали ее первое фото общественности, но уже известно, что в ближайшее время состоятся ее крестины.

Express пишет, что если герцоги Сассекские решат крестить Лили в США, то они попросту проигнорируют королеву. Но есть надежда, что таинство может пройти в Лондоне уже в сентябре. Именно в этот период Меган и Гарри планируют приехать в Великобританию, чтобы принять участие в празднествах по случаю дня рождения принцессы Дианы. В таком случае этот шаг может быть расценен, как предложение к примирению.

больше по теме Скандальное интервью Меган Маркл и принца Гарри номинировано на «Эмми» При этом сами герцоги Сассекские не удостоились номинации.

Напомним, что принц Гарри в этом году уже дважды был в Лондоне — в апреле и июне. В то же время Меган Маркл откладывала визиты в связи с беременностью и послеродовым периодом.

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