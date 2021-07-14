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Брызги воды и страстные поцелуи: Макеева показала, как отдыхает с любимым на Кубе

Молодожены отправились в свадебное путешествие спустя месяц после свадьбы.

Брызги воды и страстные поцелуи: Макеева показала, как отдыхает с любимым на Кубе
Анастасия Макеева. Фото: instagram.com/makeevan

В середине мая актриса Анастасия Макеева вышла замуж в четвертый раз. Ее избранником стал бизнесмен Роман Мальков, с которым она познакомилась в прошлом году. Тогда 37-летний мужчина приехал на дачу к звезде театра со строительной бригадой, чтобы благоустроить дом. После свадьбы молодожены приступили к работе, а спустя месяц отправились в свадебное путешествие. Выбор пал на Кубу.

В своем Instagram Анастасия поделилась роликом, в котором показала, как проводит время с мужем в экзотической стране. Молодожены плескались в бассейне, катались на раритетном авто, страстно целовались и от души наслаждались отпуском.

«Куба прекрасна, но все же, главное не где, а с кем», — подписала ролик Макеева.

Напомним, актриса и бизнесмен также вступили в церковный брак. Торжественная церемония и венчание прошли в Крыму.

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