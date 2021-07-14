Скандальное интервью Меган Маркл и принца Гарри номинировано на «Эмми»

При этом сами герцоги Сассекские не удостоились номинации.

В начале марта Меган Маркл и принц Гарри дали большое интервью Опре Уинфри. Оно вышло в эфир на американском канале CBS и собрало рекордные рейтинги. Во время двухчасовой беседы герцоги Сассекские раскрыли шокирующие подробности своей жизни в Лондоне, а также обвинили дворец в расизме.

Экс-актриса заявила, что даже хотела покончить с собой, будучи беременной первым ребенком. Все эти заявления вызвали бурю эмоций не только в Букингемском дворце, но и среди миллионов поклонников королевской семьи. Не смогли пройти мимо него и организаторы престижной премии «Эмми».

«Интервью было номинировано на премию «Эмми» в категории «Выдающийся публицистический сериал или специальный выпуск». В номинацию включены продюсер и ведущая Опра Уинфри и ее компания Harpo Productions, а также ряд продюсеров, работавших над программой», — сообщает Express.

При этом, как отмечает издание, сами герцоги Сассекские не удостоились номинации.

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