«Фото доченьки»: Ковальчук поддержала тренд на полоску, позируя в пижаме

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков вместе уже 14 лет. Восемь лет назад пара узаконила свои отношения. В браке у них родилась дочь Амелия. В этом году девочке уже четыре года, но популярные родители скрывают ее от общественности.

Ранее артистка рассказывала, что вместе с дочкой они часто слушают виниловые пластинки с джазом и соулом. А еще, как выяснилось, любят фотографировать. Снимком в исполнении Амелии Юлия поделилась в своем Instagram.

«Фото доченьки — теперь это моя любимая фотография», — написала Ковальчук.

Блондинка позировала во дворе дома в шелковой пижаме цвета припыленной розы в полоску. Примечательно, она была без макияжа и укладки. Фанаты отреагировали на публикацию.

«Очень красивое фото! Супер! Мама глазами ребенка!» — писали пользователи Сети.

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