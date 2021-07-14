«Папа отправил в нокдаун»: в Сети разгорелся спор из-за отношения Джигана с годовалым сыном

Модель Оксана Самойлова и рэпер Джиган воспитывают четырех детей. В прошлом году у них родился долгожданный сын, которого назвали Давид. Моментами взросления наследника его звездная мама часто делится со своими подписчиками в Instagram.

Однако последнее опубликованное видео вызвало жаркие споры в Сети. На кадрах Джиган боксировал с грушей во дворе своего дома, когда с обратной стороны спортивного снаряда оказался годовалый малыш. От удара мальчик упал.

«Отец года! Сразу видно, какой по счету ребенок! Сейчас налетят мамочки! Это небезопасно! Жалко Давидика! Вырастит — припомнит!», — писали пользователи Сети.

Напомним, у Самойловой и Джигана, которые в следующем году отметят десятилетие совместной жизни, также подрастают три старших дочери.

Смотрите также: